O que significa voltar a organizar a Feira Agrícola dos Açores?

É um dia de contínua afirmação de um setor muito importante na Região Autónoma dos Açores. Esta retoma, com a Feira Açores e com o que nós pretendíamos já na última edição em São Miguel, com a realização do Concurso Nacional da Raça Holstein Frísia aqui no arquipélago. Os animais que vêm de Portugal Continental são animais jovens, devido à logística, mas terão cá alguns produtores. Juntando a isso produtores de outras ilhas dos Açores, teremos um verdadeiro concurso nacional, feito pela primeira vez nos Açores.



E isso para nós é de grande importância, pois estamos integrados num país, sendo uma região autónoma e ultraperiférica. Será um momento de muito orgulho para os produtores locais e o reconhecimento pela parte da Associação Portuguesa de Criadores da Raça Frísia que ao longo destes anos se comprometeu connosco a realizar um concurso nacional na Região. Este é o primeiro, esperemos que venham mais no futuro.

Estamos a falar de um concurso, mas a Feira Agrícola dos Açores é muito mais que isso?

Sim, existem outros concursos e temos outros animais. Se o tempo ajudar, temos uma feira de extraordinária qualidade, onde os agricultores vão continuar a demonstrar as suas potencialidades a nível animal, vegetal e dos nossos produtos. Também teremos workshops de diversos temas. Como presidente da Federação Agrícola dos Açores, é um momento de orgulho, ainda para mais no momento de crise que atravessamos, depois da pandemia e agora com a guerra na Ucrânia. Este é um setor marcadamente importante nos Açores e hoje, quem governa na Região, sabe que tem um setor vital na economia, que, por diversas razões, potencia outros setores da economia.



A minha expectativa é que vamos demonstrar novamente o potencial genético que temos na Região Autónoma dos Açores, na carne, no leite e nas outras produções.



Em termos de presença de produtores nacionais no concurso, está satisfeito?

A nível nacional, os concursos têm vindo a diluir-se completamente. E existem quatro a cinco produtores que são os que dão a dinâmica necessária. Na Região Autónoma dos Açores, nós temos habitualmente 50 produtores a concurso.

Mas o que importa relevar é que estes mesmos produtores a nível nacional são de extraordinária qualidade e alguns animais que vão estar cá foram campeões europeus em Itália. Não estamos a falar de um concurso de animais que vieram só por vir.

Agora um reparo: na minha opinião e há algo que gostava de perceber mais tarde, ao nível das vacas, temos potencial para ter mais vacas no concurso. Há algo que os produtores têm de perceber que é, quando se faz os eventos, a participação é muito importante. Nem todos podem ganhar os primeiros lugares, todos sabemos isso. Mas felizmente, apesar de haver três ou quatro famílias de vacas dominantes nas feiras, quase todos têm ganho bons prémios nas feiras.



E as feiras servem para premiar, mas também para convívio, conhecimento, valorização, intercâmbio. Na minha opinião, de forma antecipada, acho que temos muitas classes novas, mas poucas vacas a concurso. É uma situação que no próximo concurso iremos retificar.







39.º Concurso Nacional da Raça Holstein Frísia é a grande atração



Realizado pela primeira vez na Região Autónoma dos Açores, o Concurso Nacional da Raça Holstein Frísia é a grande atração da Feira Agrícola dos Açores, que se realiza de 17 a 19 de junho no Parque de Exposições de São Miguel, em Santana, concelho da Ribeira Grande.

A cerimónia de abertura do evento terá lugar às 17h30, com os discursos do presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, e do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

Às 19h00, realiza-se a secção vitelas e novilhos do 39.º Concurso Nacional da Raça Holstein Frísia, promovido pela Associação Portuguesa de Criadores da Raça Frísia.

Amanhã, sábado, pelas 20h00, é a vez da secção de vacas em lactação do referido concurso nacional.



Segue-se no domingo a eleição do melhor apresentador jovem e adulto (10h00), o XIVConcurso Juvenil Micaelense da Raça Holstein Frísia (11h00), com a respetiva entrega do prémio às 12h30. A entrega de prémios do Concurso Nacional decorrerá às 15h30.

Além dos concursos, a feira promove vários workshops, como são os casos do showcooking com ananás dos Açores/São Miguel DOP (sexta-feira, às 18h30), workshop de eficiência de recursos (sábado, às 11h00) ou workshop agroambiente e mudanças climáticas (domingo, às 14h00), entre outros.

Haverá também provas de vinho, desfile de animais da raça autóctone do Ramo Grande, demonstrações de equitação de trabalho ou demonstração de desporto canino/obediência.



Um vasto programa que contempla ainda animação musical e para as crianças.