V Feira “Angra com Futuro” com cerca de 3 mil visitantes

A Feira “Angra com Futuro: Mostra de Projetos Empreendedores e Capacitação”, que teve lugar no passado fim de semana, no Pavilhão Multiusos do Parque Multissetorial da Ilha Terceira, contou, este ano, com cerca de três mil visitantes.

Para a organização, a cargo da AJITER – Associação Juvenil da Ilha Terceira, a edição deste ano superou as expetativas, representando “um salto qualitativo e quantitativo para o projeto “Angra com Futuro”. Além de um número recorde de visitantes, o certame contou também com um aumento do número de expositores e de workshops de empreendedorismo que elevou o alcance dos resultados obtidos”, refere nota de imprensa..





Estiveram presentes um total de 33 projetos inovadores. Para além da vertente expositiva, a Feira contou com nove workshops de empreendedorismo que tiveram quase centena e meia de participantes.





Como complemento à vertente de capacitação do evento, decorreram também outras atividades com o intuito de promover o espírito empreendedor dos jovens.





A respeito da apresentação de um Inquérito aos Jovens dos Açores sobre Empreendedorismo, Inovação, Oportunidade e Desafio, intitulado “Islands of Innovation”, a diretora Regional dos Assuntos Europeus, Célia Azevedo, orientou uma mesa redonda com a participação do administrador da SDEA (Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores), Luís Leal, e os diretores executivos da Startup Angra e Terinov, Fábio Santos e Duarte Pimentel.





Por forma a marcar o arranque de um novo projeto na área da moda, no âmbito do programa Interreg MAC 2014-2020, intitulado MODAMAC, teve lugar um desfile de moda com a colaboração Planeta Mulher, e uma tertúlia sobre a “Moda em Açoriano”.





A Feira “Angra com Futuro: Mostra de Projetos Empreendedores e Capacitação”, resulta de uma parceria entre a AJITER – Associação Juvenil da Ilha Terceira, e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e do Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional da Juventude, que visa promover o espírito empreendedor dos jovens da região e reconhecer a sua criatividade, inovação e competitividade como forma de desenvolvimento da comunidade local.