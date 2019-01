Utentes aguardam quatro meses por junta médica

Situação noticiada na edição de hoje do Açoriano Oriental afeta mais de uma centena de utentes e resulta da falta de médicos no quadro da Delegação de Saúde de Ponta Delgada.

Na capa de hoje, destaque ainda para o aumento das denúncias ambientais no ano passado, e para o compromisso do ministro do Ensino Superior de que vai ser garantida verba à Universidade dos Açores para a contratação de doutorados.

Neste jornal, é notícia também a derrocada na rua do Porto nas Capelas e o aumento de 78% do número de passageiros desembarcados nos aeroportos da Região nos últimos cinco anos.

No Desporto o destaque vai para a derrota do Santa Clara em Braga, em partida da 19.ª jornada da I Liga de futebol.