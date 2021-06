Universidade dos Açores vai ter reforço de investigadores e verbas, diz Governo Regional

Susete Amaro, que reuniu-se hoje com o reitor da Universidade dos Açores, João Luís Gaspar, no ‘campus’ de Ponta Delgada da academia, referiu que se pretende fazer uma “clara aposta mais na ciência, do que propriamente na sua divulgação”.

A governante especificou que, nesse contexto, estão inscritas verbas de um milhão de euros no Plano e Orçamento de 2021 que “vão neste sentido”, como o “reequipamento cientifico, que já não era feito há vários anos e que vai permitir aos centros de investigação terem outros meios para desenvolverem a sua investigação”.

A secretária regional referiu que o apoio à tripolaridade da academia açoriana, que em 2020 foi de 350 mil euros, este ano é aumentado para 500 mil euros, tendo abordado ainda com o reitor da Universidade dos Açores quais as parcerias que podem vir a ser estabelecidas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Universidade dos Açores possui três pólos: um em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, outro na Horta, na ilha do Faial, e outro em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

O reitor João Luís Gaspar registou o facto de, “ao fim de mais uma década, a Universidade dos Açores poder reforçar o apoio à tripolaridade”, que “tinha sido uma promessa eleitoral e que, de facto, resultou na concertação de um aumento gradual de 150 mil euros ao ano, nos próximos anos", o que é "extremamente importante”.

João Luís Gaspar declarou ainda que o reequipamento científico “já está neste momento em marcha”, salvaguardando que “muitos dos centros de investigação são de tecnologia muito avançada, que evolui a uma grande velocidade, sendo absolutamente necessário não só mantê-la como a renovar”.

“Há, depois, um conjunto de medidas que me parece extraordinariamente importante, designadamente o que se prende com o reforço do quadro de investigadores na região. Esse é um problema que vem de há mais anos também, a própria Universidade dos Açores informou a secretária regional de ter todo o interesse em alargar o quadro de investigadores permanentes e é neste sentido que vamos trabalhar, através de concursos e projetos”, concluiu o responsável pela academia açoriana.