Universidade dos Açores recebe II Atlantic Conference sobre "Corpo, Tecnologia e Tempo"

De acordo com uma nota de imprensa da academia açoriana, a conferência é organizada pelo Centro de Investigação CHAM-Açores e decorrerá no Anfiteatro VIII da Universidade dos Açores, no campus de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, num evento que reúne especialistas de várias áreas do saber e cujo programa integra visitas a estruturas de base tecnológica, bem como o lançamento do livro "A Capitoa", de João Paulo Oliveira e Costa.

Este encontro visa "refletir sobre as relações entre o corpo, o desenvolvimento humano e o avanço tecnológico ao longo do tempo, numa perspetiva multi e interdisciplinar, abrangendo tópicos que vão desde o meio natural aos vários ambientes sociais, académicos, científicos e artísticos que compõem, na sua complexidade, a vida humana, incluindo considerações éticas e religiosas", explica a academia.