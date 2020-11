Universidade dos Açores lança incubadora para promover a inovação nas empresas do arquipélago

O novo projeto, denominado InUAc, irá capacitar empreendedores, investigadores, professores e alunos para a criação de novas soluções que qualifiquem as empresas e relancem a atividade económica nos Açores, nomeadamente no turismo.

“O tecido económico dos Açores necessita como nunca de inovação, tanto para diversificar e aumentar os seus produtos e serviços, como para qualificar as ofertas que apresentará ao mercado quando este recuperar da crise imposta pela Covid-19”, afirma a pró-reitora Sandra Dias Faria, citada em comunicado.

“A InUAc constitui-se como um contributo decisivo não só para a estratégia de requalificação da universidade – que quer aproximar-se do tecido empresarial – como de todo o arquipélago: quando o mercado retomar o seu fluxo normal, quem tiver implementado novas soluções para o seu negócio terá maiores vantagens na retoma”, frisa Sandra Dias faria.

Desta forma, após o lançamento da InUAc, o arquipélago dos Açores contará com três novos polos de incubação, São Miguel, Terceira e Faial, para a cooperação entre ilhas no desenvolvimento do ecossistema empreendedor açoriano.

“Queremos contribuir para desenvolver e melhorar produtos das empresas, numa entreajuda com os centros de investigação e laboratórios, com a comunidade universitária e local, e com as outras incubadoras dos Açores”, refere Sandra Dias Faria.

Por seu turno, Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos, empresa de dinamização de incubadoras e parceira da Uac, afirma que a “inovação e a tecnologia são transversais e cruciais em todo este projeto. Há uma forte preocupação em transferir o conhecimento gerado na universidade para as empresas que já estão no mercado e com alguma dimensão. A isto chamamos transferência de conhecimento”.

A InUAc irá integrar um conjunto de serviços de apoio para articular a ligação entre a própria universidade e o mundo empresarial, apresentando e desenvolvendo ideias e projetos de negócios.

“É mais do que uma incubadora ‘física’. Ela vai estar onde os empreendedores estiverem, independentemente das ilhas. Tanto pode estar num campo agrícola ou numa produção bovina, como numa zona industrial. É isso que diferencia este projeto”, finaliza Luís Matos Martins.

Saliente-se que o lançamento da incubadora irá ser transmitido online e contará com as presenças do Reitor da Universidade dos Açores, João Luís Gaspar; a pró-reitora Sandra Dias Faria; Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos e Miguel Pina Martins, fundador e CEO da Science4You.