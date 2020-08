Universidade de Verão da JSD/Açores irá decorrer em formato 'online'

“A JSD e o PSD/Açores realizam a sua sétima edição da Universidade de Verão no próximo dia 29 de agosto, em formato digital e 'online', mas com transmissão a partir da ilha Graciosa”, declarou Flávio Soares.

O líder da juventude partidária anunciou a realização do evento em conferência de imprensa, na sede do partido, em Ponta Delgada, acompanhado pelo presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro.

Flávio Soares avançou que o líder nacional da JSD, Alexandre Poço, e o cabeça de lista do partido pela ilha Graciosa às próximas eleições regionais, João Bruto da Costa, vão estar presentes na edição de 2020 da Universidade de Verão.

O presidente da JSD/Açores destacou que existirão três painéis – “turismo de saúde”, “energia renováveis” e “exponencial de produtos locais” – que serão compostos por “pessoas da sociedade”.

Flávio Soares salientou que já passaram “mais de 200 jovens” por aquele evento, que considerou ser a “maior escola de formação política e cívica dos Açores”.

O presidente do partido, José Manuel Bolieiro, considerou a JSD/Açores como o “líder da participação dos jovens na política” e destacou a Universidade de Verão como a “verdadeira escola de formação cívica”.

Bolieiro demonstrou ainda “satisfação” por Flávio Soares ser candidato à Assembleia Regional, pelo círculo de São Miguel, onde concorre em sexto lugar, um “lugar perfeitamente elegível”.

“A minha saudação e minha congratulação pelo trabalho desenvolvido e o meu estímulo para o trabalho que vais desenvolver na política, na cidadania e no parlamento dos Açores pela juventude açoriana”, declarou o líder partidário, referindo-se ao presidente da JSD/Açores.