Universidade de Coimbra lança programa para facilitar integração profissional

Trata-se do UC Factory Academy, que visa, essencialmente, “contribuir para a crescente adequação entre as competências adquiridas em contexto académico e o que é exigido pelo mercado de trabalho, assim como assegurar transição e integração no contexto laboral dos melhores candidatos, em contextos empresariais de grande qualidade e em áreas tecnológicas distintas”, referiu a UC, em comunicado.

O programa envolve uma primeira fase (de descoberta/exploração), ainda em contexto académico, em que os estudantes das áreas de engenharia trabalham propostas de resolução de desafios reais da empresa parceira, enquanto recebem formações adicionais em “soft e hard skills”.

Numa segunda fase (de imersão), os alunos selecionados são integrados no ambiente de trabalho empresarial e acompanhados por um mentor especializado, na empresa, e um tutor académico.

“Trata-se de um programa customizado, de forte colaboração entre academia e mundo empresarial, tendo em vista o incremento de oportunidades para os estudantes da UC e a formação de profissionais de excelência”.

Segundo a UC, serão atribuídos microcréditos no âmbito do programa, bem como bolsas e prémios a definir em função de cada UC Factory Academy.

A primeira academia será dinamizada em associação com a empresa The Loop Company.

O programa insere-se no projeto Living The Future Academy, liderado pela UC, focado na promoção de programas e cursos de formação inovadores, adaptados a diferentes segmentos da população e em coordenação com empregadores e organizações económicas, sociais, políticas e territoriais relevantes da região Centro.

Financiado com 16,5 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem como parceiros a Universidade dos Açores, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, o Instituto Politécnico de Viseu e o Politécnico da Guarda, além de 104 parceiros e nove ‘clusters’ envolvendo mais de 300 associados.

“As UC Factory Academies concretizam, de forma inequívoca, aquele que é o mote central do projeto Living the Future Academy: a preocupação com uma formação de qualidade, para jovens e adultos, que só é possível com uma cada vez maior abertura da academia aos contextos empresariais e territoriais”, afirmou a vice-reitora da UC Cristina Albuquerque, citada no comunicado.

A responsável sublinhou que “a parceria entre o mundo do trabalho e a oferta formativa (em particular em áreas tecnológicas, mas não só), ao potenciar a aprendizagem mútua e a criação de sinergias e oportunidades para os estudantes e profissionais, cria condições para a progressão efetiva do ensino superior, da inovação e da economia”.