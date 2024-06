Universidade de Coimbra desenvolve novos produtos biológicos para a agricultura

Realizada “sob perspetivas de bio-economia circular”, a investigação decorre no âmbito da Agenda Mobilizadora TEC4GREEN do PRR, financiada com 49 milhões de euros, dos quais 1,5 milhões atribuídos à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

“A UC lidera um dos pacotes de trabalho fundamentais, através de uma equipa multidisciplinar de 30 investigadores do Centro de Engenharia Química e Recursos Renováveis para a Sustentabilidade (CERES), do Centre for Functional Ecology e do Centro de Química-Física Molecular”, informou a FCTUC num comunicado enviado à agência Lusa.

O objetivo da Agenda TEC4GREEN é “promover a demonstração de tecnologias de digital farming, para a agricultura de precisão e de descarbonização agronómica, bem como o tratamento, a reutilização e a valorização de correntes de água e de resíduos agrícolas e agroindustriais para a produção de energia verde”.

Desenvolvida por um consórcio liderado pela Ascenza Agro SA, a TEC4GREEN envolve 17 parcerias estratégicas, incluindo nove empresas, quatro entidades não-empresariais do sistema de investigação e desenvolvimento (I&D), três associações empresariais e um laboratório colaborativo.

“Esta agenda pretende preparar os setores agrícola e agroindustrial para os futuros desafios ambientais, tecnológicos e energéticos, minimizando o impacto ambiental, no solo, na água e na atmosfera, e promovendo a sustentabilidade económica destes setores”, explicou Hermínio Sousa, professor do Departamento de Engenharia Química da UC e investigador do CERES, citado na nota.

As atividades a concretizar pela equipa da FCTUC “estão focadas na utilização e na valorização de resíduos e de subprodutos agrícolas e agroindustriais para a produção de biogás e de produtos fitossanitários mais seguros e sustentáveis”.

O objetivo, segundo Hermínio Sousa, é “utilizar técnicas de extração, separação e formulação mais eficientes e amigas do meio ambiente”.

“Os produtos formulados serão testados quanto à sua eficácia, segurança e ecotoxicidade. Além disso, vamos desenvolver e aplicar métodos inovadores no tratamento, reciclagem e reutilização de solventes e das correntes de água envolvidas nos diferentes processos utilizados", adiantou o também coordenador dos trabalhos científicos na FCTUC.

Além do conhecimento e dos potenciais produtos que venham a ser criados, a Agenda TEC4GREEN “permitirá ainda complementar e ajudar a criar na UC uma infraestrutura técnico-científica mais robusta para a realização de atividades de I&D nas áreas da extração, separação e processamento de produtos naturais e de biomassa, da produção de biogás, do tratamento e reciclagem de água e de solventes”.