Unileite diz que indústrias têm de ser cautelosas e pede ação da UE

Num comunicado onde esta indústria de laticínios de São Miguel reage aos apelos que têm sido feitos pela lavoura e pelo Governo dos Açores, no sentido do preço ao produtor não baixar com a crise, a Unileite lança também um apelo à União Europeia (UE) e ao Governo dos Açores, lembrando que a Europa tem instituições “que deveriam estar a agir e a prevenir de modo a minimizar a atual crise económica e de comércio internacional, o que não acontece”.

Por isso, a Unileite apela também ao Governo dos Açores que salvaguarde a produção e a indústria de laticínios dos Açores junto das instituições nacionais e europeias, até porque, “poderemos vir a assistir a que determinados países excedentários de leite venham inundar mercados como o nosso”, uma situação que já aconteceu no passado e “causou elevados prejuízos no setor”.

Face a este cenário, a Unileite apela ainda à “união de esforços e de entendimentos” entre “todos os intervenientes no setor”. E pede aos consumidores para que, nesta fase de crise nos mercados, adquiram laticínios açorianos.

A Unileite refere, por fim, no seu comunicado que a pandemia de Covid-19 “provocou alterações do consumo dos produtos lácteos de um modo global”.