União Sportiva ganha dérbi insular e termina em terceiro

O União Sportiva repetiu a classificação da época anterior, terminando em terceiro lugar a 18.ª edição da Taça Vítor Hugo, competição onde participaram as 12 equipas que vão disputar a Liga feminina.



No derradeiro encontro da competição, onde a formação de Ricardo Botelho ia disputar o 3.º e 4.º lugares da prova disputada em Aveiro, as “verdes” de Ponta Delgada superiorizaram-se às madeirenses, vencendo o dérbi insular por 45-33.



Mais fortes na luta debaixo das tabelas, as jogadoras do União Sportiva, que ao intervalo já venciam por 24-20, acentuaram o domínio no encontro na segunda parte, tendo Bree Scott assumido o papel de MVP na partida, onde concretizou 13 pontos, quatro ressaltos e uma assistência.



A vitória permite ao União Sportiva igualar a classificação alcançada na última temporada, onde também terminou no último lugar do pódio da classificação.



O Benfica, com uma vitória por 86 - 56 sobre o Imortal, venceu a 18.ª edição da Taça Vítor Hugo.



As “encarnadas” conquistaram o troféu pela quarta vez, depois dos triunfos em 2019/20, 2022/23 e 2023/24.