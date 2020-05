União Sportiva foi a equipa que melhor defendeu na Liga Feminina

O Clube União Sportiva, que à data da suspensão da Liga Feminina estava na terceira posição da fase regular, foi o conjunto que melhor defendeu na temporada 2019/2020.



No momento defensivo, o conjunto orientado por Ricardo Botelho foi aquele que consentiu menos pontos às adversárias, finalizando a temporada com uma média de 57.5 pontos sofridos por jogo, revelam as estatísticas dadas a conhecer pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).







