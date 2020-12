União Micaelense vai organizar dois torneios

Os pretos da Rua dos Mercadores revelaram também que o torneio internacional vai ser destinado ao escalão Sub-12, e não Sub-11, como tem vindo a ser habitual.

O vírus SARS-CoV-2 virou do avesso o planeta Terra e foram inúmeros os eventos que foram cancelados ou adiados. Previsto para os dias 9, 10 e 11 de abril, o 14th International Football Tournament Azores - U11, torneio de futebol de formação organizado pelo Clube União Micaelense, foi um deles.



“Porém, face à crise mundial criada pela pandemia do Covid-19, atentas não só as indicações da Organização Mundial de Saúde e das Autoridades e Governos nacionais, regionais e municipais foi imperioso suspender a realização do evento, o que foi comunicado em 12 de março passado a todos clubes participantes e demais envolvidos na prova”, lê-se no comunicado do clube.

A hipótese de organizar o torneio em junho de 2020 ainda chegou a pairar no ar, mas acabou por não se concretizar.



Dessa forma, o Clube União Micaelense reorganizou-se e para o ano que aí vem tem programado duas provas, a primeira no mês de abril e a segunda em julho, caso as condições sanitárias assim o permitem.

No fim de semana da Páscoa, dias 2 e 3 de abril, o emblema centenário perspetiva um torneio exclusivamente regional, dedicado ao escalão Sub-11. Ainda por definir se o modelo competitivo vai acolher equipas de todas as ilhas dos Açores ou somente de São Miguel.

Já os dias 2, 3 e 4 de julho serão dedicados à 14.ª edição do torneio internacional, este virado para o escalão de Sub-12, com o União Micaelense “procurando reunir aqui um leque regional, nacional e internacional de clubes participantes, retomando aquela que tem vindo a ser a nossa tradição”.



Alteração do escalão abre porta aos atletas que não competiram em 2020

O diretor geral do Clube União Micaelense explica a alteração do escalão do torneio internacional de Sub-11 para Sub-12 como uma forma de permitir aos atletas que não puderam competir em 2020 o façam em 2021.

Ao Açoriano Oriental, Arsénio Furtado reconhece que organizar dois torneios num ano irá implicar um esforço do clube, principalmente em termos logísticos, mas que era intenção do União “não deixar o fim de semana da Páscoa sem um torneio”.

Até porque, diz, o objetivo do União Micaelense será organizar o torneio sempre na Páscoa, sendo a edição de 2021 a única que se irá realizar em julho, pelos motivos já conhecidos.

Quanto aos participantes no torneio internacional, em princípio serão as equipas já convidadas, apesar do clube ter de reiniciar o processo de convite em janeiro.