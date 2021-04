Uma morte nas últimas 24 horas em Portugal, o número mais baixo desde agosto de 2020

Desde 30 de agosto de 2020 que Portugal não registava um valor tão baixo de mortes relacionadas com a Covid-19, não tendo sido registada qualquer morte em Portugal continental. A morte contabilizada ocorreu na Região Autónoma dos Açores.

Os dados de hoje revelam, contudo, um aumento no número de internamentos quer em enfermaria quer em unidade de cuidados intensivos.

Portugal tem hoje 454 doentes em enfermaria, mais 26 em relação a domingo, e 112 em cuidados intensivos, mais três.

De acordo com o boletim hoje divulgado, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 831.221 casos confirmados e 16.946 óbitos.

Já quanto ao número de novos casos os valores de hoje são semelhantes aos registados nas últimas semanas, com oscilações diárias.

Os dados revelam também que 547 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 789.216 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 25.059 casos ativos em Portugal, menos 328 em relação a domingo.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 111 relativamente a domingo, totalizando agora 20.823.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 2.586.728 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 652.874 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal desceu hoje para 1, enquanto a incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias subiu para 71,8, segundo os dados hoje divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na sexta-feira, apontavam para um Rt nacional de 1,05 e uma incidência de 71,6 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, os números relativos apenas a Portugal continental descem também de 1,04 para 1, no que diz respeito ao Rt, e sobem de 68 para 68,1 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 56 novas infeções, contabilizando-se até agora 314.733 casos e 7.185 mortos.

A região Norte tem 97 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 333.832 casos de infeção e 5.330 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 24 casos, acumulando-se 118.149 infeções e 3.006 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais nove casos, totalizando 29.568 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados cinco novos casos, acumulando-se 21.391 infeções e 356 mortos.