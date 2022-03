Um mês de ofensiva russa provoca na Europa mais de 3,6 milhões de refugiados

A maioria dos refugiados dirigiu-se para a Polónia, mas muitas pessoas também procuraram um refúgio imediato em outros países limítrofes, como foi o caso da Moldova: o país mais pobre do continente que também conta com uma presença militar russa na região separatista da Transnístria (leste).

Os milhões de refugiados procedentes da Ucrânia, muitos deles menores de idade, começaram, entretanto, a ser encaminhados e distribuídos um pouco por toda a Europa, onde têm recebido vistos, autorizações de residência e acesso a cuidados de saúde e de educação.

Em muitos casos, como na Itália e na Grécia, vão ao encontro de familiares ou de compatriotas já residentes nos países em questão, enquanto no Reino Unido foi criado o conceito de “família patrocinadora”, para acolhimento em casas particulares de famílias de refugiados.

Um mês depois do início da guerra na Ucrânia, a situação, a distribuição e as condições fornecidas aos refugiados são as seguintes, segundo informações fornecidas pelas agências internacionais: