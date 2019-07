Um detido e quatro identificados pelos incidentes no jogo Académica-Benfica

Um homem detido e quatro pessoas identificadas foi o resultado dos incidentes nas bancadas do estádio de Coimbra durante o jogo de futebol entre a Académica e o Benfica no sábado, disse à Lusa a PSP.

Devido aos incidentes entre adeptos das duas equipas que obrigou à interrupção do jogo particular ao minuto 30, a PSP foi obrigada a intervir, tendo detido um homem e identificado outras quatro pessoas.

Um dos adeptos necessitou de assistência hospitalar devido a uma queda, depois de ter sido assistido na pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra.

Alguns adeptos chegaram a entrar na pista de atletismo para fugir aos desacatos, que obrigaram à intervenção da polícia.

Segundo a PSP, os desacatos começaram quando elementos da claque da Académica de Coimbra invadiram setor que estava reservado aos adeptos do Benfica.

No final do jogo, que o Benfica venceu por 8-0, o treinador o treinador do clube encarnado, Bruno Lage, insurgiu-se contra os adeptos que provocaram desacatos e apelou a que se comece a prender os desordeiros.

“Antes de falar do jogo, quero falar do minuto 30. Isto tem de acabar! Houve um adepto que foi para o hospital e ninguém foi preso. A gente tem de começar a prender esta malta, esteja ela vestida de preto, de vermelho, de azul ou de verde”, afirmou Bruno Lage, indignado com as cenas de violência que forçaram à interrupção do jogo entre as duas equipas.

Para o treinador “perde-se muito tempo a falar de outras situações” quando estes episódios de violência “é que não deviam ser tolerados e têm de ser encarados de outra maneira”.