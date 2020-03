UGT pede ao Governo proteção de todos os empregos mesmo os precários

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, enviou uma carta a António Costa a solicitar-lhe “uma intervenção urgente no sentido de adotar medidas que tornem mais abrangente a proibição da cessação de contratos de trabalho, que seja vedado o acesso a apoios a empregadores que tenham despedido ou pretendam despedir no presente e no futuro próximo, sem esquecer a necessária proteção devida aos trabalhadores mais frágeis e vulneráveis" do mercado de trabalho, "como são os trabalhadores precários”.

“A UGT está certa que somente por essa via garantiremos não apenas a maior justiça do nosso mercado de trabalho no atual e difícil momento, mas igualmente a manutenção da capacidade produtiva e das competências nas nossas empresas, condição imprescindível para alavancar uma recuperação económica rápida, forte e inclusiva”, afirmou o sindicalista.

O líder da UGT reconheceu e saudou “o enorme esforço que o Governo tem feito para proteger a vida dos portugueses e a celeridade com que tem tomado decisões, implementado medidas que visam mitigar os impactos terríveis desta epidemia na vida dos trabalhadores e das famílias, nas atividades económicas e na economia em geral”.

“A UGT registou como muito positiva a intervenção do Sr. Primeiro Ministro perante os portugueses, na qual deixou clara a necessidade, diríamos mesmo a prioridade, de proteger os postos de trabalho e de, nesse mesmo sentido, proibir despedimentos”, afirmou na carta.

Mas considerou necessário que sejam corrigidos “lapsos e omissões” e, por isso enviou hoje a António Costa “algumas notas e propostas”, lembrando que todos os dias chegam à UGT e aos seus sindicatos denúncias de trabalhadores a informar que os seus postos de trabalho desapareceram ou estão em perigo.

A central defendeu a “proibição generalizada da cessação de contratos de trabalho no recurso a qualquer medida aprovada pelo Governo de apoio aos empregadores”, alargando esta medida aos 60 dias seguintes ao fim da ajuda.

A UGT referiu como um exemplo a seguir a Espanha, que já aprovou legislação para tentar conter os despedimentos dos trabalhadores precários.