UE envia mais 68 milhões de euros em bens para Gaza

Segundo um comunicado da Comissão Europeia, a nova ajuda – no valor de 68 milhões de euros e que eleva o total para 193 milhões só este ano – será canalizada através de parcerias com organizações já no terreno e destina-se a contribuir para a assistência alimentar, nutricional, sanitária, hídrica e sanitária e o apoio a abrigos, entre outros.

Por outro lado, estão previstos mais dois voos, no início de maio, pela ponte aérea organizada pela UE para fazer chegar ao território bens de primeira necessidade doados pelos Estados-membros.

Segundo Bruxelas, a prolongada situação humanitária dos palestinianos na Faixa de Gaza continua a deteriorar-se rapidamente devido à contínua intensificação das hostilidades após o ataque terrorista do Hamas contra Israel, em outubro de 2023, e a consequente operação militar israelita em grande escala, juntamente com o bloqueio do enclave, o que tornou catastrófica a situação humanitária para os 2,2 milhões de habitantes, resultando num elevado número de mortos entre os civis e num risco concreto de fome.

A UE já enviou desde o início da ofensiva israelita mais de duas mil toneladas de bens em 48 voos através da ponte áerea.