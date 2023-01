UE disponibiliza mais 500 milhões de euros para apoiar Kiev

premium

Marília Azevedo, diretora clínica do Centro de Saúde de Ponta Delgada, explica que aumento do número de utentes a procurar uma resposta no próprio dia a situações de doença aguda ligeira levou à decisão de abrir consulta extra entre as 17h00 e as 22h00, de segunda a sexta-feira. Em entrevista, responsável admite ainda que há agora, após a pandemia, um “tempo grande de espera” por uma consulta programada