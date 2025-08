Ucrânia: Rússia adverte Estados Unidos contra efeitos de guerra nuclear

“Numa guerra nuclear não há vencedores”, disse o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitry Peskov na conferência de imprensa telefónica diária, citado pela agência de notícias espanhola EFE.



Peskov pediu cautela nas declarações sobre arsenais nucleares.



“Pensamos que toda a gente deve ter muito cuidado com o que diz sobre a questão nuclear”, afirmou Peskov, também citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).



Donald Trump anunciou na sexta-feira a deslocação de dois submarinos nucleares para “zonas apropriadas”, que não especificou, em resposta a “comentários provocatórios” do antigo presidente russo Dmitri Medvedev.



A ordem de Trump foi dada um dia depois de Medvedev o ter criticado por ter feito um ultimato a Moscovo para acabar com a guerra contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2023.



Medvedev considerou o ultimato como “uma ameaça e um passo para a guerra” com os Estados Unidos e advertiu Washington de que a Rússia “não era Israel, nem tão pouco o Irão”.



Trump disse que ordenou o posicionamento dos submarinos para o caso de as “declarações idiotas e inflamatórias” de Medvedev serem mais do que meras palavras.



“As palavras são importantes e podem muitas vezes ter consequências inesperadas, espero que não seja esse o caso desta vez”, afirmou.