Através de um vídeo partilhado nas suas redes sociais, a equipa anunciou os sete ciclistas que estarão em competição na versão 2025 da maior prova de ciclismo português.

Além de João Medeiros, estarão em prova Duarte Domingues, EmanuelDuarte, Gonçalo Leaça, Diogo Narciso, Hugo Nunes e DiogoPinto.

O ciclista açoriano participa na Volta a Portugal pelo quinto ano consecutivo, procurando superar a sua melhor classificação de sempre - o 18.º lugar obtido em 2022.

A 86.ª edição da Volta a Portugal, que irá percorrer as estradas do país de 6 a 17 de agosto, terá início com um prólogo na Maia e final em contrarrelógio individual, em Lisboa, provas separadas por nove etapas, num total de 1581 quilómetros.