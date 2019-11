UAc não assina contrato para a legislatura com o Ensino Superior

As mais lidas

O reitor da Universidade dos Açores (UAc) revelou ontem que não vai assinar o “Contrato para a legislatura com o Ensino Superior para 2019-2023” proposto pelo Governo da República. Segundo João Luís Gaspar com a atual proposta, que foi acordada entre o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Governo da República, a UAc terá um aumento da sua dotação inicial perto dos 700 mil euros, ficando impossibilitada de pedir qualquer reforço de verba durante a atual legislatura.

