"Presidente da SATA diz que companhia ficará reestruturada até ao final do ano" é a manchete fotográfica. "Empresários estimam prejuízo de mais de mil milhões de euros até 2022", "PSD, PS e BE com nomes fechados para São Miguel", "Oito recordes dos Açores superados no Regional de Natação" e "Santa Clara cede segundo empate a zero em jogo com o Varzim" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.