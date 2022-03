Tudo pronto para a descolagem hoje da primeira missão espacial só de civis

Com 80% de condições meteorológicas favoráveis, o tempo parece contribuir para o lançamento previsto para as 20:02 horas locais de quarta-feira (23:02 em Portugal) do foguetão Falcon 9, no qual será montada a cápsula Dragon, ambos da empresa privada SpaceX, responsável por esta missão de três dias, na qual a NASA será uma mera espectadora, segundo a agência de notícias espanhola Efe.

Um empresário, um engenheiro, uma assistente médica e um especialista em ciências irão a bordo da cápsula que, na sua viagem orbital, alcançará uma altura de quase 575 quilómetros, mais do que a Estação Espacial Internacional (EEI) e que o Telescópio Espacial Hubble.

Benji Reed, diretor de missões tripuladas da SpaceX, reconheceu hoje que fica "com pele de galinha" ao observar a velocidade com que a missão foi organizada e preparada, para a qual os seus quatro tripulantes foram vacinados contra o Covid-19, e respeitado todos os protocolos de prevenção.

A uma velocidade de cerca de 28.160 quilómetros por hora, a cápsula vai dar uma volta ao planeta a cada 90 minutos, uma rota maior do que a recentemente feita pelos milionários Richard Branson e Jeff Bezos.

Na Inspiração4, o único tripulante multimilionário é o comandante Jared Isaacman, 38 anos, fundador e presidente da empresa Shift4 Payments, amante da aviação e que financiou a travessia espacial dos outros três tripulantes, com um custo que não foi divulgado

A acompanhá-lo estará Hayley Arceneaux, 29 anos, uma sobrevivente de cancro e assistente médica no Hospital de Investigação infantil de St. Jude, que será a pessoa mais jovem a voar para o espaço orbital.

Há também a professora universitária Sian Proctor e o engenheiro aeroespacial e veterano da Força Aérea Chris Sembroski

"Vou ser a primeira mulher piloto de raça negra de uma nave espacial", disse Sina Proctor hoje em conferência, afirmando que é uma "honra" para ela ostentar este título

Contou que que hoje teve uma conversa agradável com a ex-primeira-dama Michelle Obama, uma mulher que, segundo ela, a inspira. "Desde o anúncio, a última vez que estivemos aqui, todos os dias foram os melhores dias da minha vida e está a melhorar", salientou.

Os tripulantes são civis e receberam durante cerca de seis meses treinos na base da SpaceX em Hawthorne, na Califórnia, que incluía manobras de gravidade zero e práticas com as forças gravitacionais que vão experimentar no espaço.

Foram também preparados para exercícios de emergência, de entrada e saída de naves espaciais, e fizeram simulações de missões parciais e completas.

Isaacman adiantou que na terça-feira realizaram uma reunião com o presidente e fundador da empresa, Elon Musk, que lhes garantiu que "toda a equipa de gestão (da SpaceX) está focada apenas nesta missão

Dragon terá uma cúpula de observação "amplamente testada e qualificada para voos", de acordo com a SpaceX, que promete vistas inimagináveis de 360 graus.

Benji Reed aludiu à "crescente acumulação de missões de astronautas comerciais" e sublinhou que a SpaceX está a "preparar-se" para poder enviar até seis missões por ano com a cápsula Dragon

A missão, que será matéria de uma série na plataforma Netflix, tem uma componente de solidariedade, uma vez que servirá para angariar fundos a favor do Hospital Infantil de St. Jude, uma campanha iniciada pelo próprio Isaacman com uma doação de 100 milhões de dólares e que espera duplicar com outras contribuições.

Depois de descolar do Cabo Canaveral e passar três dias no espaço, a cápsula Dragon atravessará a atmosfera terrestre para aterrar ao largo da costa da Florida.

A SpaceX, fundada pelo magnata Elon Musk, vai assim acrescentar mais um marco em termos de transporte espacial operado por empresas privadas, depois de ter começado em 2020 para a fazer voos tripulados de ida desde o solo norte-americano até à Estação Espacial Internacional.