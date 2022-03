"Portugal elimina Turquia e discute lugar no Mundial frente à Macedónia do Norte", é o título do destaque fotográfico da capa do Açoriano Oriental.



BEL anuncia aumento de 4 cêntimos no preço do leite pago à lavoura.

Presidente da ALRAA defende medidas para ajudar economia.

Açores recebem escola de verão da Comissão Europeia.