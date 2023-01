Trump vai revelar equipa para eleições presidenciais de 2024 a 28 de janeiro

A informação foi adiantada à Associated Press (AP) por uma pessoa familiarizada com os planos. Esta fonte falou com a AP sob condição de anonimato, porque não estava autorizada a falar publicamente.



Trump vai juntar-se assim aos seus mais importantes apoiantes na Carolina do Sul – a senadora norte-americana Lindsey Graham e o governador Henry McMaster.



A campanha do ex-Presidente republicano já havia confirmado o evento, mas não forneceu detalhes.



O evento também vai acolher membros da delegação do Congresso daquele estado, bem como congressistas estaduais, de acordo com a fonte da AP.



O congressista Russell Fry, que com o apoio de Trump derrotou Tom Rice nas eleições primárias em 2022, disse à AP que iria marcar presença no certame.



Algumas autoridades eleitas na Carolina do Sul têm recebido pedidos de Graham a pedir que apoiem a reeleição de Trump.



Pelo menos duas das pessoas consultadas recusaram a solicitação, segundo a AP.



Desde que anunciou a sua última corrida presidencial em novembro de 2022, Trump limitou as suas aparições públicas de campanha a eventos na sua propriedade em Mar-a-Lago, na Florida, para um grupo de convidados ou em ambiente virtual.



A visita do ex-chefe de Estado à Carolina do Sul ocorre quando dois dos principais republicanos do estado ponderam candidatar-se às eleições de 2024.



Nikki Haley, ex-governadora e ex-embaixadora da ONU, disse que iria considerar uma candidatura à Casa Branca.



Por seu lado, o senador Tim Scott tem visitado outros estados de votação antecipada e lançou um comité de ação política que pode se tornar um veículo de campanha presidencial.



À AP, um porta-voz de Scott não comentou o assunto após ser questionado se o senador iria ao evento de Trump.