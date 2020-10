Trump promete na Florida "proteger idosos da pandemia"

Donald Trump disse, desta vez em Fort Myers, que os 54 milhões de idosos que vivem nos Estados Unidos “suportaram a carga mais pesada” do novo coronavírus, que o chefe de Estado insiste em apelidar de “vírus da China”.

A 18 dias das eleições presidenciais, Trump pretende ganhar na Florida e respondeu a Biden que durante a semana acusou o presidente de não se interessar pela população idosa.

“Como o idoso que sou, eu vou-vos proteger”, assegurou Trump no interior do Centro de Congressos e Anfiteatro Caloosa Sound, acompanhado pelo governador da Florida, Ron DeSantis.

Ao público, Trump sublinhou que o executivo reduziu em 85% a taxa de mortalidade decorrente da doença (covid-19) provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), e prometeu também a descoberta “em tempo recorde” de terapias para salvar vidas, a distribuição de uma vacina segura e eficaz “antes do final do ano” ou até “mais cedo do que isso”.

Trump, que foi inúmeras vezes criticado – incluindo pelo antigo Presidente Barack Obama (democrata), entre 2009 e 2017 – pela gestão que o Governo está a fazer da pandemia, pretende vencer o estado da Florida, uma vez que as sondagens demonstram que está três pontos percentuais atrás do candidato democrata, Joe Biden (48% para Biden e 45% para Trump).