Trump já votou antecipadamente na Florida

Donald Trump deslocou-se na manhã de hoje, 10 dias antes da eleição presidencial, a uma biblioteca na Florida para cumprir o seu dever de voto.

"Votei num tipo chamado Trump", disse aos jornalistas, acrescentando: "Foi uma votação muito segura, muito mais segura do que quando se envia o boletim."

O Presidente norte-americano levanta regularmente, sem provas, a ameaça de fraude maciça em relação ao voto pelo correio.

No local, estavam centenas de apoiantes com bandeiras e cartazes fora da biblioteca onde Trump e que gritavam “mais quatro anos”.

O presidente usou uma máscara durante a votação, mas remove-a ao abordar os jornalistas.

À semelhança do Presidente norte-americano, quase 55 milhões de eleitores anteciparam o seu voto, a maioria por medo do novo coronavírus.

Donald Trump apelou hoje ao voto dos latinos do estado da Florida durante um comício no aeroporto de Pensacola.

Trump disse que Washington apoia a luta pela liberdade em "Cuba, Venezuela e Nicarágua", numa altura em que o candidato republicano precisa do maior número de votos da Florida, um estado fundamental para a vitória nas eleições de 03 de novembro.

O voto hispânico tem vindo a crescer no estado devido ao aumento da emigração das últimas décadas, sobretudo cubanos, venezuelanos e nicaraguenses.

"Pusemos este país no mundo e o melhor está para vir, vamos continuar a lutar e vamos continuar a ganhar. Com o povo da Florida pusemos o país a ganhar", disse ainda o Presidente dos Estados Unidos que, durante todo o discurso, atacou os adversários do Partido Democrata.

"Se Joey [Joe Biden] e Kamala [Harris] forem eleitos vai haver um ‘tsunami’ de imigração ilegal", acusou.

"Donald Trump é querido no estado da Florida e no estado vizinho do Alabama", disse ainda, referindo-se a si próprio e frisando que estas são as eleições mais importantes de sempre no país.

A votação antecipada obedece a regras diferentes em diferentes estados.

Um dos mais populosos e, portanto, um dos mais significativos para o resultado final é o Estado de Nova Iorque, que abre a votação antecipada presencial hoje, sendo expectável um elevado número de votos.

Os democratas têm insistido na abertura célere de votações antecipadas, como medida de precaução perante a pandemia, mas mesmo este cuidado não tem evitado longas listas de eleitores em vários estados.

Do lado republicano, a abordagem tem sido diferente, criticando a forma como alguns estados estão a abrir as urnas muito cedo, prometendo que os seus apoiantes irão em massa às urnas apenas no dia 03.

Os Estados Unidos realizam no dia 03 de novembro eleições presidenciais, nas quais o atual inquilino da Casa Branca, o republicano Donald Trump, concorre à reeleição contra o democrata Joe Biden.