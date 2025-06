Trump diz que "abriu caminho para a paz"

“Não há outras Forças Armadas que o pudessem fazer, isto abriu caminho para a paz com um acordo para um cessar-fogo histórico. Foi a guerra dos doze dias, pareceu-me ser o nome apropriado”, disse Donald Trump, em conferência de imprensa no final da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Haia, nos Países Baixos.

O Presidente dos EUA rejeitou a ideia de que Israel e o Irão “voltem a atacar-se” depois dos bombardeamentos às instalações de enriquecimento de urânio iranianas, no último fim de semana.

Sobre a resposta de Teerão, bombardeando instalações militares dos EUA no Qatar, Donald Trump insistiu que Washington sabia e disse que não se importou.

“Eles [o Irão] disseram: 'vamos atacar-vos'. E nós dissemos: 'tudo bem, façam-no'. Retirámos as pessoas de lá”, comentou, desvalorizando as notícias de que Teerão provavelmente transportou o urânio enriquecido para outras instalações precavendo a intervenção norte-americana.

Donald Trump admitiu que o conflito podia “recomeçar em breve”, mas insistiu que tem a garantia de Telavive e Teerão de que respeitarão o cessar-fogo.

Sobre o acordo alcançado na reunião magna da NATO, que compromete cada país com um investimento de pelo menos 5% do Produto Interno Bruto (PIB) na área da defesa, o chefe de Estado norte-americano considerou que “vai ser feito rapidamente, quase de imediato”.

Antes do início da conferência de imprensa, a equipa de comunicação do Presidente dos EUA exigiu aos jornalistas que estavam sentados nas três primeiras filas que deixassem vagos os lugares para os jornalistas acreditados pela Casa Branca e que acompanham Donald Trump.

Face ao protesto dos jornalistas, que já tinham ocupado estes lugares para assistir à conferência de imprensa do secretário-geral da NATO e não queriam ir para o fundo da sala, onde teriam de estar de pé, os elementos da comunicação da Casa Branca disseram: "Podem levantar-se agora ou acompanhar a conferência de imprensa lá fora. De pé, agora!"

Os jornalistas acreditados pela Casa Branca entraram uns minutos depois e ocuparam as três primeiras filas, que até àquele momento tinham sido preenchidas por jornalistas que fizeram questão de ir mais cedo para reservar um lugar para poderem trabalhar.