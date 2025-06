Feira Agrícola Açores’25 promove excelência do setor agrícola regional

Entre quinta-feira e domingo, o Parque de Exposições de São Miguel, em Santana, acolhe mais uma edição da Feira Agrícola Açores, um evento que promove o que de melhor se faz no setor agrícola dos Açores.

“A Feira Agrícola Açores é uma forma deste setor de atividade mostrar o trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos anos. Esta é uma montra excecional para divulgar o que de bom se tem feito na agricultura nos Açores”, afirmou o presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, ao Açoriano Oriental.

Nesse sentido, Jorge Rita realçou que se trata de um momento de reconhecimento do trabalho que é realizado diariamente pelos agricultores.

“A feira é um momento para mostrar a paixão e o gosto que os agricultores têm pelos animais, pela preservação do ambiente e, cada vez mais, de reconhecimento desta profissão, bem como do mérito e da excelência da sua produção”, afirmou.

Segundo o representante dos agricultores de São Miguel, a Feira Agrícola Açores’25 acontece num momento mais tranquilo na vida dos agricultores, que, depois das diversas dificuldades por que passaram nos últimos anos, vivem atualmente um “período um pouco melhor”.

“Depois das diversas situações adversas, esta Feira Agrícola Açores’25 está assente num sinal muito mais positivo do que as anteriores. Há muitas situações negativas por corrigir, mas esta feira está assente num período um pouco melhor do que o passado”, destacou.

Por sua vez, o diretor do Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, Bruno Almeida, realçou que “a Feira Agrícola Açores’25 é uma celebração da nossa cultura, da nossa terra e das nossas gentes, constituindo-se como uma plataforma de promoção do que melhor se faz nas nossas ilhas, destacando não só a qualidade dos nossos produtos, mas também a paixão e o empenho dos nossos agricultores”.

“É preciso não esquecer que a agricultura açoriana é o coração pulsante da nossa economia regional e, sobretudo, preserva as tradições que nos tornam únicos”, acrescentou.

De modo a destacar o que melhor se faz na Região, este evento - organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação, e pela Associação Agrícola de São Miguel - reúne não apenas os diversos setores do mundo agrícola regional, como também os dá a conhecer à população em geral através de “um programa muito vasto e completo”, com o qual se pretende “superar as expectativas dos visitantes”.

Nesse sentido, foi criado um programa que tem início na próxima quinta-feira com o XVII Concurso Juvenil Micaelense da Raça Holstein-Frísia, para o qual foram convidados os ATL dos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande, prevendo-se a presença de mais de 850 crianças.

Um dos pontos altos do evento será o XXI Concurso Micaelense da Raça Holstein-Frísia, que decorre no sábado e cuja entrega de prémios será no domingo, contando este ano com mais de 200 animais a concurso, provenientes de 55 explorações.

A edição deste ano inclui, pela primeira vez, concursos especializados de raças de carne.

“Vamos ter, pela primeira vez em São Miguel, o concurso regional das raças Charolesa, Limousine, Simmental-Fleckvieh, Aberdeen-Angus e Ramo Grande, num total de 57 animais a concurso, provenientes de várias ilhas”, revelou Bruno Almeida, realçando que, com estes concursos, se pretende evidenciar a aposta dos produtores açorianos na produção de raças de carne.

Ao longo destes dias, será também promovida a formação, através da realização de 14 palestras dirigidas quer a produtores e técnicos, quer aos visitantes. Entre estas palestras, a professora universitária Célia Silva apresentará, na quinta-feira, uma comunicação sobre os benefícios do leite na alimentação humana.

Haverá ainda um conjunto de atividades que decorrerão na tenda Marca Açores, como quatro showcookings que valorizam os produtos açorianos, e a apresentação de produtos da Marca Açores.

Durante a Feira Agrícola Açores’25 decorrerão ainda concursos de arranjos florais, de queijos, de floricultura e de mel dos Açores.

Haverá também espaço para o concurso regional de Dressage, uma demonstração de desporto canino/obediência, a 6.ª Mostra Canina do Clube Cão de Fila de São Miguel e uma largada de pombos.

Em paralelo ao evento, decorrerá um programa dedicado aos mais novos, que pretende mostrar de onde vêm os produtos que consomem diariamente, assim como diversas atuações musicais.