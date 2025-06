O prémio foi atribuído pela Federação Nacional de Associações Juvenis.

A autarquia refere em comunicado que, nos últimos meses, “tem vindo a desenvolver um trabalho articulado em parceria com a DYPALL - Developing Youth Participation at Local Level no sentido de auscultar as opiniões e necessidades dos jovens lagoenses sobre o município, tendo em vista a elaboração de um plano de ação para a sua melhoria e desenvolvimento”.