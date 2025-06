Dois mil estudantes dos Açores com ocupação de tempos livres no verão

De acordo com o executivo açoriano, foram aprovados cerca de 760 projetos apresentados por entidades das nove ilhas da região, 86% no âmbito do subprograma “Ocupação em Férias”, no qual foram colocados 93% dos jovens com candidaturas aprovadas.

O recém-criado “Verão em Ocupação” foi o segundo nas preferências dos jovens, embora o número de projetos apresentados por entidades “esteja aquém da procura”, segundo um comunicado do Governo Regional.

Segundo Governo Regional, 95% dos jovens que apresentaram e viram aprovada a sua candidatura ao OTLJ Verão 2025 foram colocados num dos três subprogramas do seu interesse e indicados aquando da candidatura.

Desde 2023, foram colocados no OTLJ mais de seis mil jovens, o que “confirma o interesse dos jovens nos projetos de ocupação durante o período das férias escolares”.

O executivo açoriano recorda que em janeiro foi publicado o novo regulamento do OTLJ, promovido pela Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, através da Direção Regional da Juventude.

O novo regulamento, além de criar o subprograma “Verão em Ocupação”, reforça em 20% as bolsas atribuídas aos jovens e alarga o prazo de candidaturas de um para dois meses.

Os projetos têm a duração de 20 dias úteis, nos meses de julho e agosto, não podendo ultrapassar as cinco horas diárias.

O novo subprograma “Verão em Ocupação” destina-se aos jovens residentes nos Açores, dos 16 aos 24 anos, que frequentem o ensino secundário, o ensino geral ou profissional, ou o ensino superior, em cursos de licenciatura ou mestrado.

Os projetos decorrem entre julho e agosto, no total de 35 dias úteis, com início até ao quinto dia útil de julho, num conjunto de 20 horas semanais, não ultrapassando as cinco horas diárias.