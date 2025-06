Intervenções em espaços públicos municipais de Santa Cruz das Flores

“Na preparação para a época balnear 2025, os serviços do município estão a executar trabalhos de colocação de varandins nas piscinas naturais do Altio, assegurando maior proteção e segurança no acesso a esta zona balnear de excelência, estando também a ser realizadas pequenas intervenções para beneficiação das áreas de solário nas piscinas naturais, tornando o local mais confortável e aprazível para os utilizadores”, adiantou a autarquia em comunicado.

Segundo a nota, no parque de campismo e lazer das piscinas naturais do Altio já foram concluídas ações de limpeza e pintura de muros, bem como a substituição de componentes com maior desgaste, garantindo a conservação e a funcionalidade do espaço.

Além destas intervenções, “também têm sido realizadas ações de limpeza e manutenção em outras zonas ajardinadas da vila, bem como no cemitério de Santa Cruz”, na ilha das Flores, indicou.