Protocolo para vigilância e bem-estar nas zonas balneares

“A segurança e o bem-estar de banhistas e restantes utilizadores das nossas zonas balneares são uma preocupação do município, ficando através do referido protocolo a Associação de Jovens encarregue de contratar sete vigilantes para todos os dias da semana entre as 09:00 e as 19:00 cumprirem funções de vigilância na zona balnear das piscinas naturais do Altio e da poça das Salemas”, referiu a autarquia em comunicado hoje divulgado.

Com a parceria, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores pretende “contribuir para uma maior segurança e bem-estar dos banhistas e outros utilizadores” daquela zona balnear.