Inaugurado novo edifício da Junta de Freguesia de Santo Amaro

A nova sede da Junta de Freguesia de Santo Amaro ocupa o edifício da antiga Escola Primária, que sofreu obras de reabilitação e ampliação, num investimento de 700 mil euros, suportado pela Câmara Municipal de Velas, com o apoio do Governo Regional na ordem dos 215 mil euros, segundo uma nota do município.

“Hoje é um dia de afirmação da dignidade do poder local”, referiu José Manuel Bolieiro na cerimónia, sublinhando que a obra “não resulta de um esforço excecional, mas de um merecimento da freguesia e da sua população”.

Referindo-se à colaboração entre o Governo dos Açores, a Câmara de Velas e a Junta de Freguesia de Santo Amaro, o presidente do executivo regional disse que “só com cooperação e articulação entre todos” se consegue “servir melhor o povo”.