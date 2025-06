Ligação Terceira - Zurique tem “sentido estratégico” para os Açores

“Esta é mais uma rota internacional com passagem pelo Aeroporto das Lajes que assume sentido estratégico para os Açores”, disse Artur Lima, citado numa nota de imprensa do executivo açoriano de coligação.

O governante congratulou-se com a entrada em operação da nova ligação aérea entre a Terceira e Zurique, afirmando que a região “continua a posicionar-se como um destino atlântico atrativo para geografias de grande relevância”, como a Europa Central.

“Esperam-se impactos muito positivos para a economia local e regional, particularmente no setor do turismo, a partir de um mercado com elevado poder de compra”, salientou a propósito da operação hoje iniciada.

A nova ligação aérea, que se prolonga até 10 de setembro, terá frequência semanal às quartas-feiras.

“Saibamos valorizar este mercado e acolhê-lo bem para que se possa dar continuidade a este projeto que agora começa. A [ilha] Terceira tem todas as condições para o fazer” referiu Artur Lima.

Segundo o vice-presidente do executivo açoriano, “há a possibilidade de existir um reforço no futuro, dependente da procura e performance comercial da operação”.

“Temos a intenção de que dure até três anos e estamos em negociações nesse sentido. Exploramos também a possibilidade de se garantir alguma frequência na época baixa”, disse.

A escolha da Terceira como destino por parte da Edelweiss “evidencia o reconhecimento da ilha no panorama turístico europeu e internacional”, assim como “o trabalho desenvolvido na sua promoção e melhoria das suas ligações aéreas”, referiu Artur Lima.

Também salientou que a vice-presidência do Governo Regional “está sempre ativa e vigilante nessa matéria”: “Temos de ir trabalhando em alternativas, não ficando dependentes de uma companhia”.

“Estamos ainda a trabalhar com a TAP para concentrar em Lisboa ligações e articular voos para os Açores”, lembrou.

O voo entre a ilha Terceira e Zurique é o resultado de “uma estratégia concertada de diversificação da oferta turística” entre entidades regionais e locais, incluindo o Governo Regional, a Aerogare Civil das Lajes e a Visit Azores.

Com a inauguração da rota Terceira - Zurique, o Aeroporto das Lajes conta com cinco voos internacionais em operação, incluindo os destinos de São Francisco, Nova Iorque e Boston, nos Estados Unidos da América, e ainda Toronto, no Canadá.

A Visit Azores também emitiu um comunicado, indicando que o voo inaugural da Edelweiss Air registou, à chegada à Terceira, uma taxa de ocupação média de cerca de 81%, tendo a operação sido assegurada por um Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros.

Com uma duração aproximada de 04:40, o voo partiu de Zurique às 09:20 e aterrou nas Lajes às 12:37 locais (mais uma hora em Lisboa), tendo descolado de regresso às 13:06 locais.

“Ao longo das 12 rotações previstas, esta nova rota poderá transportar até 2.088 passageiros, reforçando significativamente a conectividade aérea entre os Açores e a Suíça”, adiantou.

O presidente do Conselho de Administração da Visit Azores, Luís Capdeville, citado na nota, afirmou que a abertura desta rota “representa um avanço estratégico na forma como os Açores se posicionam no mapa do turismo internacional”.

“Estamos a reforçar a descentralização das acessibilidades dentro do arquipélago e a criar novas oportunidades para mercados de alto valor como o suíço. Cada nova ligação direta é um investimento na sustentabilidade e na resiliência do nosso setor turístico”, referiu.