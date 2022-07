Trump acredita que invasores foram “inteligentes” por “verem manipulação” eleitoral

Foi assim que o ex-chefe de Estado resumiu os acontecimentos do dia 06 de janeiro de 2021 numa das entrevistas exclusivas para o documentário “Unprecededented” que, segundo a Discovery+, estreia no próximo domingo.

“As pessoas viajaram para Washington, porque estavam irritadas com os resultados de umas eleições que acreditavam terem sido manipuladas”, prosseguiu Trump num dos vídeos publicados por aquela plataforma de ‘streaming’.

Além disso, durante as gravações que fazem parte do documentário, o ex-Presidente norte-americano definiu-se como alguém que “trata bem as pessoas”, a menos que o provocam, porque, garantiu, “vai para a guerra”.

“Unprecededented” é uma produção realizada por Alx Holder dividia em três capítulos e promete mostrar o republicano “sem filtros” durante a campanha eleitoral e dentro da Casa Branca, mas também um ambiente mais descontraído na sua residência em Mar-a-Lago, na Florida.

O documentário conta com os depoimentos dos seus filhos Ivanka Trump, Donald Trump Jr. e Eric Trump e do seu genro Jared Kushner.

Em junho, a Discovery+ anunciou que havia comprada os direitos de “Unprecededented” da AJH Films, produtora de Holder, mas não havia definido uma data de lançamento definitiva.

A informação que Holder teve acesso no documentário é tão sensível que a comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga o ataque ao Capitólio decidiu intima-lo e verificar o material audiovisual que ele filmou.