Trudeau crítica Trump por perda de "liderança" dos EUA no plano internacional

Trudeau reuniu-se na noite de terça-feira, juntamente com a vice-primeira-ministra canadiana, por videoconferência com Biden e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, o primeiro encontro desde que a administração do democrata iniciou o mandato.

Biden disse que planeia trabalhar com Trudeau no combate à pandemia, à crise climática e ao flagelo da imigração e dos refugiados, defendendo que os dois países podem “lutar pelos seus valores no cenário global e fortalecer as democracias” internamente.

“Espero vê-lo em pessoa no futuro. Os Estados Unidos não têm nenhum amigo mais próximo do que o Canadá”, completou o democrata.

A resposta de Trudeau alinhou-se com as palavras de Biden, já que o primeiro-ministro canadiano demonstrou a vontade de ambos os países “vencerem a covid-19” e de assegurarem a recuperação “com rapidez” das economias.

Contudo, o chefe do Governo canadiano aproveitou para criticar indiretamente o antecessor de Biden, o republicano Donald Trump, pelo que considerou ser a inação da Casa Branca no plano geopolítico internacional durante os últimos quatro anos.

Justin Trudeau disse que os Estados Unidos “perderam a liderança” que detinham plano diplomático durante os últimos anos.

O primeiro-ministro do Canadá não 'apontou o dedo' diretamente a Trump, mas a crítica esteve centrada no período compreendido da governação de Trump.