Troca de tiros durante uma rixa em bar de Valongo faz três feridos

Uma discussão seguida de troca de tiros provocou na madrugada de hoje três feridos num bar em Valongo, um dos quais com gravidade, disseram à agência Lusa fontes da PSP e da Proteção Civil.

Segundo a PSP, o ferido grave é o porteiro do bar/restaurante Flor da Serra, em Valongo, que foi baleado no abdómen na sequência de uma troca de tiros à porta do estabelecimento.

Os tiros foram disparados durante uma rixa que ocorreu pelas 05:00, após um grupo ter sido expulso do bar, tendo-se depois posto em fuga.

De acordo com a polícia, dois elementos deste grupo acabaram, já depois das 06:00, por se dirigir ao Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), com ferimentos provocados por uma arma de fogo e por uma faca.

O ferido grave foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

No local estiveram elementos da PSP do Porto e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Valongo, estando agora o caso sob alçada da Polícia Judiciária.