Trio Origens realiza sábado concerto no presépio das Furnas

O concerto no presépio das Caldeiras das Furnas, cujas figuras estão colocadas entre a vegetação e as fumarolas, decorre pela 21h30 no âmbito da animação de Natal no local, da responsabilidade da Câmara Municipal da Povoação, na ilha de São Miguel.

No concerto serão apresentados temas tradicionais do Cancioneiro Açoriano, da Viola da Terra e ainda temas originais, com arranjos do próprio trio, enquanto numa segunda parte serão interpretados temas de Natal, preparados propositadamente para o evento.