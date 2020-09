Trio Origens lança CD com concerto no Festival Cordas

O Trio é composto pela Carolina Constância, no Violino, pelo César Carvalho, no Violão, e pelo Rafael Carvalho, na Viola da Terra.



O álbum 'Sons no Tempo', reflete o trabalho e repertório que o Trio tem vindo a apresentar nos seus concertos nos últimos quatro anos e conta com algumas peças nunca antes tocadas ao vivo pelo grupo, refere nota.



O álbum apresenta modas do cancioneiro açoriano e do cancioneiro de Trás-os-Montes, bem como conta com alguns temas do fado, com música de Carlos Paredes e ainda com temas originais de compositores açorianos.