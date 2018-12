Trio ORIGENS em concerto esta sexta-feira no Presépio das Furnas

A animação de Natal no Presépio das Caldeiras das Furnas, da responsabilidade da Câmara Municipal da Povoação, conta, esta sexta-feira, dia 14 de Dezembro, com os sons da Viola da Terra.

A partir das 21h30 desta sexta-feira, na zona do Presépio das Furnas, decorre um concerto de Viola da Terra, levado a cabo pelo trio ORIGENS, com Carolina Constância no Violino e voz, acompanhada por César Carvalho ao Violão e Rafael Carvalho na Viola da Terra.

No concerto serão apresentados temas tradicionais do Cancioneiro Açoriano, temas instrumentais da Viola da Terra, temas originais, e, numa segunda parte, serão interpretados temas de Natal, diz nota de imprensa



Entretanto, sábado, dia 15 de Dezembro, pelas 21h30, no Jardim Municipal da Povoação actuará o Fadista Mário Fernandes, pelas 21:30, acompanhado por Alfredo Gago da Câmara e Ricardo Melo.