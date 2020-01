Trio musical Mar&ilha pronto para viajar pelo mundo

A noite é repleta de sons que nos levam dos Açores a Portugal Continental, de Cabo Verde ao Brasil, passando por Uruguai, a América do Norte e ainda a França. O público é transportado pelo mundo com fortes harmonias em português, inglês, espanhol e francês na voz de Sara Miguel e nos acordes dos músicos Marcos Fernandez e Jorge Canarinho.





O trio e concerto tem foco na Viola da Terra e ao seu progresso musical durante as últimas décadas, visitando a sua génese e explorando as suas possibilidades de futuro. Além da Viola da Terra, o Trio Mar&ilha junta a guitarra acústica e o ukelele.





Assim, na sexta-feira, 24 de Janeiro, o público do Pico tem mais uma oportunidade de assistir a Mar&ilha, antes deste seguir para outras ilhas e terras distantes. Com entrada livre, as portas abrem às 20h30 para o concerto das 21h no Auditório da Madalena.