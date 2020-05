Tribunal de Contas dá luz verde para a instalação de aquecimento, ventilação e ar condicionado na EBI das Capelas

O secretário regional da Educação e Cultura, num despacho assinado esta quinta-feira, determinou o levantamento da suspensão dos trabalhos relativos à empreitada de requalificação das instalações daquele estabelecimento de ensino.



Esta intervenção na EBI das Capelas visa a requalificação e beneficiação deste complexo escolar destinado a 800 alunos, assim como reforçar a sua capacidade com a construção de novos edifícios, o que permitirá aumentar as salas de aula, passando a contar com 33 salas de aula normais e duas de pequena dimensão, adianta nota do executivo.



As obras, adjudicadas à empresa Marques, S.A. pelo valor base de 7,4 milhões de euros, vão também permitir criar novas salas para disciplinas específicas, como Educação Visual e Tecnológica, dois laboratórios de Ciências e um laboratório de Física e Química.



A intervenção, com uma duração inicial prevista de 24 meses, vai ainda possibilitar a reestruturação de algumas das zonas existentes, como a cozinha e a biblioteca, dotando-as de mais espaço e de melhores condições funcionais, assim como a criação de um núcleo de Educação Especial e de novas zonas destinadas a áreas de trabalho e de convívio de alunos, professores e pessoal auxiliar.



A empreitada inclui também a melhoria das atuais zonas desportivas, com a criação de uma sala de ginástica, bem como das áreas destinadas à administração e gestão da escola, assim como a criação de um percurso acessível coberto por toda a escola, permitindo a ligação entre todos os edifícios.