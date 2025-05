Três sismos sentidos esta madrugada na ilha Terceira

Segundo informação divulgada na página na internet do CIVISA, o primeiro sismo foi registado às 05h29 e teve magnitude 2,4 na escala de Richter e epicentro a cerca de seis quilómetros a nordeste (NE) de Santa Bárbara e o segundo, que ocorreu às 05h36, teve magnitude 2,1 e epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul-sudoeste (SSW) de Altares.

Às 06h19 foi registado um novo evento com magnitude 2,6 na escala de Richter e epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul-sudoeste (SSW) de Altares, ilha Terceira.

O primeiro sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) na Serreta, Raminho e Altares (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho de Praia da Vitória). O evento foi ainda sentido com intensidade III nas Quatro Ribeiras (concelho de Praia da Vitória).

O segundo sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) nos Altares (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho de Praia da Vitória).

O evento foi ainda sentido com intensidade III nas Quatro Ribeiras (concelho de Praia da Vitória)", acrescenta.

Quanto ao terceiro sismo, registado às 06h19 locais, "foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) nos Altares, Raminho, Serreta, Doze Ribeiras, Santa Bárbara, Cinco Ribeiras e S. Bartolomeu (concelho de Angra do Heroísmo) e nos Biscoitos e Quatro Ribeiras (concelho de Praia da Vitória)", adianta o CIVISA.

Aquele evento "foi ainda sentido com intensidade III na Terra Chã, Ribeirinha, Conceição e Sé (concelho de Angra do Heroísmo)", indica.

O CIVISA explica ainda que os sismos estão inseridos na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.​​​​​​