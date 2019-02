Três jovens feridos com gravidade na cara após desordem junto à discoteca Urban Beach

As mais lidas

No local estiveram duas ambulâncias, uma do INEM e outra dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique.

O INEM adianta que no local foram assistidos dois “feridos ligeiros”, um jovem, de 21 anos, com “ferimentos na face por arma branca” e um outro, de 23 anos, “com ferimentos por arma branca na região dorsal e lombar”.

O Cometlis acrescentou que os suspeitos se colocaram depois em fuga para parte incerta, estando em curso uma investigação para apurar as circunstâncias dos desacatos.

Da rixa, que aconteceu pelas 06:30, ma Rua Cintura do Porto de Lisboa, na qual se localiza este espaço de diversão noturna, resultaram “três vítimas feridas na cara, aparentando gravidade”, sendo os alegados agressores outros dois jovens, com idades entre os 17 e os 19 anos.

Três jovens ficaram este sábado feridos com gravidade na cara na sequência de uma desordem envolvendo armas brancas, ocorrida nas imediações da discoteca Urban Beach, em Lisboa, disse à agência Lusa o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok