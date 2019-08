Três consórcios passam à segunda fase do concurso para construção do porto espacial em Santa Maria

São três os consórcios qualificados para a segunda fase do Azores ISLP - Programa do Procedimento de Diálogo Concorrencial para a Construção, Operação e Exploração de um Porto Espacial em Santa Maria, segundo anunciou o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia.

"Os consórcios foram selecionados pelo júri do procedimento, tendo agora um prazo de 20 dias para entregarem as propostas de solução técnica, de acordo com a memória descritiva do procedimento", disse Gui Menezes, citado em nota do executivo.







Os consórcios selecionados, cujos nomes não são divulgados na nota do executivo, apresentaram a documentação que garante o cumprimento dos requisitos técnicos e financeiros estabelecidos na memória descritiva.







O procedimento em causa é composto por três fases distintas, sendo que os consórcios agora notificados passam à próxima fase, em que serão avaliadas as soluções técnicas que apresentarem, com vista à participação na fase de diálogo com o júri.







Durante a segunda fase o júri vai tentar identificar a melhor solução com vista à preparação das especificações que, na última fase, serão objeto do caderno de encargos ao qual os candidatos selecionados responderão com uma proposta final.







O titular da pasta da Tecnologia reiterou que, com este procedimento, “pretende-se, em primeiro lugar, garantir o interesse da Região”, considerando que, através deste projeto, será possível "atrair a Santa Maria empresas do setor aeroespacial, contribuindo para o desenvolvimento local, numa estratégia a longo prazo”.