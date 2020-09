Três clubes desistem da Taça de Portugal

A decisão, tomada depois de realizado o sorteio da prova rainha do futebol português, de não comparecer aos jogos prende-se com a situação pandémica que se vive no país e na região.

De acordo com os responsáveis do Madalena e do Fayal Sport, a desistência deve-se ao facto de as entidades patronais exigirem teste de despiste à Covid-19 após o sexto dia de regresso à Região, o que impossibilitaria aqueles atletas de poderem exercer as suas atividades profissionais a partir da próxima segunda-feira.



No caso do Sporting Guadalupe, a decisão foi tomada “como forma de proteger e salvaguardar todos os atletas e seus contactos próximos e também toda a população da nossa ilha”, revelou o clube da Graciosa em comunicado divulgado na sua página oficial na rede social Facebook.



Assim sendo, os encontros da série G da primeira eliminatória da Taça de Portugal em que intervinham aqueles três clubes dos Açores não se vão realizar.



Com efeito, os jogos Alverca - Sporting Guadalupe, Oriental Dragon - Fayal Sport e Barreirense - Madalena não vão ter lugar no próximo domingo.



Os três clubes desistentes ficam agora sujeitos a coimas e a sanções desportivas.