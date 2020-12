Três casos de Covid-19 no plantel do Rabo de Peixe

O treino do dia de segunda-feira, que deveria assinalar o início da semana de trabalho da equipa orientada por Manuel Matias, foi cancelado, já que os jogadores que testaram positivo e os restantes companheiros ficaram em confinamento, aguardando instruções da Autoridade de Saúde Regional.



Todos os elementos que compõem o grupo de trabalho dos pescadores vão submeter-se à realização de testes, exames que serão repetidos no final do período de confinamento, antes do regresso da equipa ao trabalho.



O clube vai solicitar o adiamento do próximo compromisso da equipa de futebol sénior, nomeadamente a deslocação ao Barreiro, no próximo domingo, onde iria defrontar o Fabril, em partida da nona jornada do Campeonato de Portugal Série G.



Assim sendo, o próximo desafio da equipa, que nesta altura ocupa o quarto lugar com 12 pontos, em sete jogos realizados, será no primeiro fim de semana de janeiro, na Praia da Vitória frente ao Fontinhas (10.ª jornada).



Ao longo do dia de ontem o clube ficou de esclarecer a situação do plantel através de um comunicado, situação que não aconteceu até ao fecho da edição (21h25).