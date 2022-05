Três anos de contrato para Tomás Domingos

Para além disso, adiantou ainda uma fonte da SAD do Santa Clara ao jornal Açoriano Oriental, o jogador fica com uma cláusula de rescisão no valor de 10 milhões de euros.



Depois de Martim Maia, médio recrutado ao Amora (Liga 3) que também assinou por três anos e que tem uma cláusula de rescisão no mesmo valor, o Santa Clara continua atento aos campeonatos secundários em Portugal, garantindo agora um defesa com uma elevada margem de progressão.



Tomás Domingos é um lateral de propensão muito ofensiva e, por isso, tem muita chegada à área adversária, mais para cruzamento do que propriamente para remate.



Embora seja de estatura média, é um jogador forte fisicamente, tem muita capacidade de choque e desarme.



Entre 2018 e 2020 o defesa formado no Oeiras esteve na equipa de Sub-23 do Benfica, depois de ter completado o processo de formação no Belenenses.



Nas últimas duas temporadas jogou pelo Mafra, na II Liga, e na época que agora findou foi utilizado em 36 ocasiões: fez 30 jogos no campeonato (onde assinou três assistências) e seis na Taça de Portugal (uma assistência).